হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মুকিব রিমান্ডে

হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মুকিব রিমান্ডে
জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর নিউমার্কেট থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস শিক্ষা) মো. মুকিব মিয়ার দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
এদিন আসামিকে আদালতে উপস্থিত করে ৭ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক সিয়াম আহমেদ।
রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন। অন্যদিকে আসামির জামিন চেয়ে আবেদন করেন তার আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহিন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আসামির জামিন নামঞ্জুর করে দুইদিনের রিমান্ডের আদেশ দেন বিচারক।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা গত বছরের ২ আগস্ট দুপুর দেড়টায় নিউমার্কেট থানাধীন নিউমার্কেট ২ নম্বর গেটের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা করে। এ ঘটনায় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. মাজেদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, মাহাবুব, নাহিদ, রাসেল, মিরাজ, ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস নাঈমা, সাম্মী আক্তার, সিটি কলেজ শিক্ষার্থী হাফিজা আক্তারসহ অনেক নিরস্ত্র ছাত্র জনতা ও সাধারণ পথচারী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।
আওয়ামী লীগের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকায় লিফলেট বিতরণ করায় গত ৩ ফেব্রুয়ারি লালমনিরহাটের আলোচিত এই বিসিএস ক্যাডার (শিক্ষা) মুকিব মিয়াকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মুকিব মিয়া ৩১তম ব্যাচের বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডার।
