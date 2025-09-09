  2. আইন-আদালত

লিগ্যাল এইডের হেল্পলাইনে সেবা নিলেন ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯৬ জন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা (লিগ্যাল এইড)-এর টোল ফ্রি হেল্পলাইন ‘১৬৪৩০’ নম্বরে কল করে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯৬ জন আইনি সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছেন।

লিগ্যাল এইডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত সরকারি আইনি সহায়তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

শুরুতে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য এ সেবা চালু হয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট, টোল ফ্রি কলসেন্টার ‘১৬৪৩০’, ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল ও দেশের বিভিন্ন কারাগারে এ সেবা চালু করা হয়।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ড. মো. রেজাউল করিম জানান, ২০১৩ সালে লিগ্যাল এইডে শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৬ সালে জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার টোল ফ্রি নাম্বার চালু হয়। তখন থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯৬ জন আইনি পরামর্শ সেবা নিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, হটলাইন সেবা চালু হওয়ার আগে ১৭ হাজার ৩২৮ জনকে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছিল।

দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনি সহায়তা দিতে সরকার ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন’ প্রণয়ন করে। এর আওতায় জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এফএইচ/এনএইচআর/এমএস

