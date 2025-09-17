হাইকোর্ট পারমিশনের লিখিত পরীক্ষা একদিন এগিয়ে ২৪ অক্টোবর

হাইকোর্ট পারমিশনের লিখিত পরীক্ষা একদিন এগিয়ে ২৪ অক্টোবর
হাইকোর্ট বিভাগে আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার (প্র্যাকটিসের) জন্য লিখিত পরীক্ষার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করেছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল।
পূর্বনির্ধারিত ২৫ অক্টোবরের পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষাটি একদিন এগিয়ে ২৪ অক্টোবর (শুক্রবার) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিব (জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বার কাউন্সিলের আসন্ন হাইকোর্ট পারমিশন লিখিত পরীক্ষা আগে ধার্য করা ২৫-১০-২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ২৪-১০-২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, অনলাইনে পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ, পরীক্ষার-কেন্দ্রের তালিকা প্রভৃতি বিষয়ে যথাসময়ে ঘোষণা দেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এফএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম