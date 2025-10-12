চট্টগ্রামে ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম হত্যা
ফজলে করিমসহ আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে সময় বাড়লো
ছাত্রদল নেতা ওয়াসিমসহ ১১ জন হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় চট্টগ্রাম-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীসহ আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের এক মাস সময় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে আগামী ১২ নভেম্বরের এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানির দিন ঠিক করে ওই সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
মামলায় সাবেক এমপি ফজলে করিমসহ চারজন কারাগারে রয়েছেন। অন্যরা হলেন, যুবলীগ নেতা আজিজুর রহমান, তৌহিদুল ইসলাম ও মো. ফিরোজ।
নির্ধারিত দিনে রাষ্ট্রপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (১২ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান। তিনি এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও এক মাস সময়ের আবেদন করেন। শুনানি শেষে ১২ নভেম্বর এই দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।
এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর এ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য চার সপ্তাহ সময় চায় প্রসিকিউশন। আবেদন মঞ্জুর করে তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য আজ (১২ অক্টোবর) দিন শুনানি ও অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের দিন ঠিক করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সেটি শুনানিতে উঠে।
এর আগে, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৭ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য ছিল। গত ৭ জুলাই প্রসিকিউশন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দিনটি ধার্য করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল-১। গত ৮ এপ্রিল ফজলে করিমের জামিন আবেদন করেন আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ুম। আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন।
জানা গেছে, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফজলে করিমকে গ্রেফতার দেখিয়ে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাগারে পাঠান আদালত।
২০২৪ সালের ১৬ জুলাই চট্টগ্রামে কোটা সংস্কার আন্দোলনে প্রাণ হারান কলেজছাত্র ওয়াসিম আকরাম। একই বছরের ১৮ আগস্ট চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন তার মা জোছনা বেগম। এর মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ২৫০ জনকে আসামি করা হয়। তবে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে চট্টগ্রামে ওয়াসিমসহ ১১ জন হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে একটি মামলা হয়। এতে ফজলে করিমসহ বেশ কয়েকজন আসামি হিসেবে রয়েছেন।
