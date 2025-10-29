  2. আইন-আদালত

হাসিনার ‘প্লট দুর্নীতি’

তিন মামলায় আটজনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ, ৩ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে দায়ের করা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি মামলায় এরই মধ্যে আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ নভেম্বর।

এমন পরিস্থিতিতে বুধবার (২৯ অক্টোবর) আদালতে আত্মসমর্পণ করেন রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এ হাজির হলে বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ মোট ২৩ জন এই মামলার আসামি।

আদালত সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার খুরশীদ আলমের আইনজীবী মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম পৃথক তিনটি আত্মসমর্পণ আবেদন দাখিল করেন।

দুদকের অভিযোগ, রাজউকের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যোগসাজশে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা পূর্বাচলের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক অঞ্চলে বিধি বহির্ভূতভাবে ছয়টি ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। বিধি অনুযায়ী তারা এসব প্লট পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না।

গত ২৫ মার্চ দুদক ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র জমা দেয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং তাদের পলাতক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।

