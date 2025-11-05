স্ত্রীসহ সাবেক সেনা কর্মকর্তা সেলিম মাহমুদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সেলিম মাহমুদ চৌধুরী ও তার স্ত্রী রাশেদা আক্তারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত।
বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক কামিয়াব অফতাহি-উন-নবী আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, সেলিম মাহমুদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।
সেখানে আরও বলা হয়েছে, সেলিম মাহমুদ চৌধুরী ও তার স্ত্রী বিদেশে পলায়ন করতে পারেন এমন আশঙ্কা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা না আসার জন্য তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা অপরিহার্য।
আদালতের এ নির্দেশনা অভিযোগের প্রকৃত তথ্য উন্মোচনে সহায়ক হবে বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এমডিএএ/এমকেআর