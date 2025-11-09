  2. আইন-আদালত

হাসিনার প্লট দুর্নীতি

রাজউকের সাবেক সদস্য খুরশীদ আলমের জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
রাজউকের সাবেক সদস্য খুরশীদ আলমের জামিন নামঞ্জুর

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করা রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে মোট ছয়টি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। যার তিনটি মামলার শুনানিতে খুরশীদ আলমের জামিন আবেদন করা হয়। তবে আদালত জামিন আবেদন মঞ্জুর না করে, অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠান।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক রবিউল আলম এই আদেশ দেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন খুরশীদ আলমের আইনজীবী মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম।

এদিকে আদালত সূত্রে জানা গেছে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় তিন মামলায় শুনানি সকাল থেকে শুরু হয়।
বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শুনানি কার্যক্রম চলছিল।

এর আগে রোববার (২ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ সংশ্লিষ্ট তিনটি মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। পরে আদালতের বিচারক রবিউল আলম মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আজ ৯ নভেম্বর দিন নির্ধারণ করেন।

সেদিন শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য দেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওসমান গণি, গাজীপুরের কালিগঞ্জের সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার জাহিদুর রহমান, কর আইনজীবী হানিফ দিহিদার ও কর অঞ্চল ১০-এর অফিস সহায়ক আবদুর রহিম।

শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য দেন ওসমান গণি, জাহিদুর রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মোটর ক্লিনার উজ্জ্বল হোসেন।

শেখ হাসিনা ও তার ভাগনে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য দেন ওসমান গণি, উজ্জ্বল হোসেন, জাহিদুর রহমান ও গুলশানের সাবেক সাব রেজিস্ট্রার রফিকুল ইসলাম।

আদালত ও মামলার নথি অনুযায়ী, তিন মামলাতেই শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক আসামি। পৃথকভাবে আসামি রেহানা, রাদওয়ান ও আজমিনাসহ মোট ২৩ জন।

এসব মামলায় রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমও আসামি। তিনি গত ২৯ অক্টোবর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আজকের শুনানিতে তার আইনজীবী শাহীনুর ইসলাম সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ পান।

দুদকের আইনজীবী মীর আহমেদ আলী সালাম বলেন, মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আশা করছি, চলতি নভেম্বরেই রায় ঘোষণা সম্ভব হবে।

এর আগে ২৯ অক্টোবর ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এ একই প্রকল্প নিয়ে অন্য তিন মামলায় আট সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। ওই মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হয়েছে সোমবার।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে গত ২৫ মার্চ ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে দুদকের ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।

মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে আছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পি এ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সহকারী পরিচালক ফারিয়া সুলতানা, মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, পরিচালক শেখ শহিদুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ও সাবেক গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

