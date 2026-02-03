  2. আইন-আদালত

চট্টগ্রাম-২

বিএনপির সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা নিয়ে আপিল শুনানি আজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১১ এএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীর/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-২ আসনে (ফটিকছড়ি) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা ফেরতের বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে করা আপিলের বিষয়ে শুনানি আজ।

মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা ফেরতের বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে করা আপিলের বিষয়ে আদেশের জন্য সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দিন নির্ধারিত ছিল। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই দিন ঠিক করে আদেশ দেন। কিন্তু ওইদিন (২ ফেব্রুয়ারি) আপিল বিভাগ এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানির জন্য মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দিন ঠিক করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ সেটি শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

১ ফেব্রুয়ারি আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম ও ব্যারিস্টার মো.রুহুল কুদ্দুস কাজল। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার মো. আনোয়ার হোসেন ও মো. মোস্তাফিজুর রহমান। অন্যদিকে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন লিপু, ব্যারিস্টার সারোয়ার ও আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী।

এর আগে চট্টগ্রাম-২ আসনে (ফটিকছড়ি) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিলের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গত ২৭ জানুয়ারি হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে ওইদিন আবেদনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম ও মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল।

গত ১৮ জানুয়ারি নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানি শেষে প্রার্থিতা বাতিলের রায় দেয় ইসি। সারোয়ার আলমগীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে বৈধ হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির অভিযোগে আপিল দায়ের করা হয়েছিল।

জামায়াতের প্রার্থী মো. নুরুল আমীন অভিযোগটি দায়ের করেছিলেন। শুনানি শেষে তার প্রার্থিতা বাতিল করে কমিশন। এরপর তিনি প্রার্থিতা ফিরে পেতে উচ্চ আদালতে আসেন।

