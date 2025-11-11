আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শনে ডিএমপি কমিশনার
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শনে গেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে ট্রাইব্যুনালে আসেন তিনি। এরপর ট্রাইব্যুনাল চত্বর ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তার সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন।
পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, বিকেলে ডিএমপির কমিশনার কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য ধার্য রয়েছে। সেখানে বিস্তারিত কথা বলা হবে।
এর আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকার বেশ কিছু এলাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রবেশদ্বার, সুপ্রিম কোর্টের গেটসহ বেশ কিছু এলাকায় মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন এই নিষেধাজ্ঞা।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ডিএমপি কমিশনার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ১১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, জাজেস কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট, মাজার গেট, জামে মসজিদ গেট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২-এর প্রবেশ গেট, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের সামনে সব রকম সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হলো।
এ ছাড়া বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায় ও প্রতিবাদ কর্মসূচির নামে যখন-তখন সড়ক অবরোধ করে যান চলাচলে বিঘ্ন না ঘটানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।
