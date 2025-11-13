হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হলেন মোয়াজ্জেম হোসেন

হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হলেন মোয়াজ্জেম হোসেন
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার হয়েছেন জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মোয়াজ্জেম হোসেনকে এই পদে প্রেষণে নিয়োগ করেন।
মোয়াজ্জেম হোসেন বুধবারই রেজিস্ট্রার পদে যোগ দেন। বিকেল থেকে তার যোগদানপত্র গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী স্বাক্ষরিত আদেশ জারি হয়েছে।
জেলা ও দায়রা জজ মোয়াজ্জেম হোসেন এর আগে হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার (বিচার) পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
