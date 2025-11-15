বিচারকদের নিরাপত্তার দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম
রাজশাহীতে জেলা জজের ছেলে হত্যার ঘটনায় সারাদেশে বিচারকদের নিরাপত্তাসহ দুই দফা দাবি পূরণে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএসএ)।
এ সময়ের মধ্যে সরকার দাবি পূরণ না করলে রোববার থেকে তারা কলম বিরতি করবেন বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিজেএসএর সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম ও মহাসচিব মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলামের সই করা বিবৃতিতে এ আলটিমেটাম দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাজশাহীর মেট্রোপলিটন দায়রা জজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমানের ছেলে তৌসিফ রহমান সুমনকে সরকারি বাসভবনের ভেতরে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। গুরুতর আহত হন বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার। এ ঘটনায় গ্রেফতার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার আগে গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপনের জন্য আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করা হয়।
এটি আইনি প্রক্রিয়ার স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং তদন্ত প্রক্রিয়াকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দেশের প্রত্যেক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণ, এজলাস, বিচারকদের বাসভবন ও গাড়িতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বারবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি।
দাবিগুলো হলো—সব আদালত, বিচারকদের বাসভবন এবং তাদের ভ্রমণের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন এবং রাজশাহীর ঘটনায় বিচারকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অবহেলায় জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা ও গ্রেফতার সন্দেহভাজনকে বে-আইনিভাবে গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
