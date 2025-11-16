আশুলিয়ায় পুড়িয়ে দেওয়া আবুল হাসানের মরদেহ কবর থেকে তোলার নির্দেশ

আশুলিয়ায় পুড়িয়ে দেওয়া আবুল হাসানের মরদেহ কবর থেকে তোলার নির্দেশ
ছাত্র-জনতার আন্দোলনকালে ঢাকার আশুলিয়ায় পুড়িয়ে দেওয়া আবুল হাসানের মরদেহ কবর থেকে তুলে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে জুলাই শহীদদের তালিকায় তার নাম গেজেটভুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে করা আবেদনের শুনানি নিয়ে রোববার (১৬ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের বাকি দুই সদস্য হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
আরও পড়ুন
প্রসিকিউটর তামিম: সাজার ক্ষেত্রে নারী হিসেবে সহানুভূতি পাবেন না শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা খালাস পাবেন, আশা আইনজীবীর
আদেশের পর প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে শনাক্তের পর এ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়। একজনকে শনাক্তকরণ বাকি ছিল। পরে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। তার নাম আবুল হোসেন। বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায়। তার স্ত্রী লাকি আক্তারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ তোলার অনুমতি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।
গত বছরের ৫ আগস্ট আশুলিয়া থানার সামনে বাকি পাঁচজনের সঙ্গে আবুল হোসেনের মরদেহ পুড়িয়ে দেয় পুলিশ। তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিচয় না মেলায় অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে তাকে আশুলিয়ার আমবাগান গোরস্থানে দাফন করা হয়।
এফএইচ/একিউএফ