হাসিনা-রেহানা-টিউলিপসহ ১৭ জনের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য

হাসিনা-রেহানা-টিউলিপসহ ১৭ জনের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সংস্থাটির সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা ও টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকসহ ১৭ জন এই মামলার আসামি।
রোববার (১৬ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক রবিউল আলমের আদালতে তিনি সাক্ষ্য দেন। পরে তাকে জেরা করেন আসামি খুরশীদ আলমের আইনজীবী শাহিন উর রহমান। জেরা সম্পন্ন না হওয়ায় আগামী ১৮ নভেম্বর পরবর্তী জেরার তারিখ ধার্য করেছেন আদালত।
এর আগে, মামলার বাদী দুদকের উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিনের জেরা গ্রহণ শেষে তদন্ত কর্মকর্তা আফনান জান্নাত কেয়া সাক্ষ্য দিতে শুরু করেন।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে গত ১৩ জানুয়ারি দুদকের উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিন মামলাটি দায়ের করেন। এতে শেখ রেহানা, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, শেখ হাসিনাসহ ১৫ জনকে আসামি করা হয়।
তদন্ত শেষে ১০ মার্চ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা আফনান জান্নাত কেয়া।
মামলার অন্যান্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (অব.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সাবেক পরিচালক মো. নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ এবং পরবর্তীতে তদন্তে যুক্ত হওয়া আরও দুই আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ও সাবেক গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।
গত ৩১ জুলাই ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু করেন।
এমডিএএ/এএমএ