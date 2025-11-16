ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর
শেখ হাসিনার সাজা হলে ইন্টারপোলে ‘কনভিকশন ওয়ারেন্ট’ আবেদন করা হবে
জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণার জন্য সোমবার (১৭ নভেম্বর) দিন ধার্য রয়েছে।
এ মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সোমবার শেখ হাসিনাকে সাজা দিলে ‘রেড নোটিশ’ জারি করতে ইন্টারপোলের কাছে তার বিরুদ্ধে ‘কনভিকশন ওয়ারেন্টের’ (দণ্ডাদেশের পরোয়ানা) আবেদন করবে প্রসিকিউশন।
রায় ঘোষণার আগের দিন রোববার (১৬ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মনোয়ার হোসেন তামিম।
গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে আছেন। এর আগেও তার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের কাছে রেড নোটিশ জারির আবেদন করেছিল প্রসিকিউশন। তবে ইন্টারপোল তাতে কোনোরকম সাড়া দেয়নি।
এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রসিকিউটর তামিম বলেন, ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে প্রসিকিউশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারির আবেদন করেছিল।
সোমবারের রায়ে ট্রাইব্যুনাল যদি শেখ হাসিনাকে সাজা দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলে আরেকটি ‘কনভিকশন ওয়ারেন্টের’ (দণ্ডাদেশের পরোয়ানা) আবেদন করবে প্রসিকিউশন।
এ মামলার আসামিদের মধ্যে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পলাতক আছেন। গত ১৩ নভেম্বর রায়ের তারিখ ঘোষণার সময় ট্রাইব্যুনালে হাজির ছিলেন মামলার অন্যতম আসামি থেকে রাজসাক্ষী বনে যাওয়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন।
এফএইচ/এমকেআর/জিকেএস