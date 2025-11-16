  2. আইন-আদালত

সাবেক এসপি প্রলয় কুমারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক এসপি প্রলয় কুমার জোয়ার্দার/ফাইল ছবি

ঘুস, চাঁদাবাজি, চোরাচালান ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ তদন্তধীন থাকায় যশোরের সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) প্রলয় কুমার জোয়ার্দারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক শিহাবুল ইসলাম।

কমিশনের আবেদনে বলা হয়, প্রলয় কুমার জোয়ার্দার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন কি না, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এরই মধ্যে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, গোপন সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি গোপনে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বিদেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রমাণ সংগ্রহ ব্যাহত হবে। এতে তদন্ত কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ন্যায়সঙ্গত ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জরুরি বলে আদালতকে জানায় দুর্নীতি দমন কমিশন।

আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করে প্রলয় কুমার জোয়ার্দারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

