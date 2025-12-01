মানবতাবিরোধী অপরাধ
আদালতে আনা হয়েছে হাসানুল হক ইনুকে
জুলাই বিপ্লবের সময় হত্যাযজ্ঞ ও কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর)। সকালে ইনুকে আদালতে আনা হয়েছে।
ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে তার জবানবন্দি গ্রহণ করা হবে আজ। অন্য দুই সদস্য হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
এর আগে, রোববার( ৩০ নভেম্বর) সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন শেষ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আজকে সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ঠিক করেন আদালত। তারই ধারাবাহিকতায় আজ এই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষ্যগ্রহণের নির্ধারিত দিনে হাসানুল হক ইনুকে কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরকরা হয়েছে।
এর আগে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আটটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এর ফলে ওইদিন থেকেই তার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একই সঙ্গে, মামলায় ওপেনিং স্টেটমেন্ট (সূচনা বক্তব্য) উপস্থাপন ও সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ৩০ নভেম্বর দিন ধার্য করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ইনু আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে টিভি চ্যানেলে বক্তব্য দেন। তিনি আন্দোলনকারীদের বিএনপি, জামায়াত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ট্যাগ দিয়ে উসকানি দেওয়াসহ বিভিন্ন অপরাধে সায় দেন। তৎকালীন সরকারের কারফিউ জারি করে প্রাণঘাতি অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে হত্যাসহ নির্যাতনকে কৌশলে সমর্থন দেন। আন্দোলন দমনে গুলি, বোম্বিং ও হত্যাসহ শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপ অনুমোদন করেন। এসব পরিকল্পনা কার্যকর করতে হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও সম্পৃক্ত থাকাসহ আটটি অভিযোগ আনা হয়েছে ইনুর বিরুদ্ধে।
