ইসরায়েলে ফের রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান

ইসরায়েলে ফের রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান
ইসরায়েলে ফের রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। ইসরায়েল উত্তর গ্যালিলি অঞ্চলে এসব হামলার খবর পাওয়া গেছে। খবর আল জাজিরার।
টেলিগ্রামের এক পোস্ট অনুসারে, ইসরায়েলের হোম ফ্রন্ট কমান্ড স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ২২ মিনিটে উত্তর ইসরায়েলের গ্যালিলি অঞ্চলের কফার গিলাদি, কফার ইউভাল এবং মেটুলার কাছে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর দিয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাসকারী লোকজনকে সুরক্ষিত এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ইসরায়েলের পাবলিক ব্রডকাস্টার কানের সামাজিক মাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক পোস্টে শুক্রবার সকালে আপার গ্যালিলি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।
