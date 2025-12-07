  2. আইন-আদালত

ইনুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের তৃতীয় সাক্ষ্যগ্রহণ আজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

জুলাই বিপ্লবের সময় হত্যাযজ্ঞ ও কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের তৃতীয় সাক্ষ্যগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে আজ।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে তার জবানবন্দি গ্রহণ করার জন্য রয়েছে। অন্য দুই সদস্য হলেন- অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

গত ২ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২, পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আজকের দিন ধার্য করে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ এই মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষ্যগ্রহণে নির্ধারিত দিনে হাসানুল হক ইনুকে কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।

গত ১ ডিসেম্বর এই মামলায় প্রসিকিউশনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর, সুনির্দিষ্ট আটটি অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে প্রসিকিউশন। সেদিনই শুনানি শেষে ইনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল।

জানা গেছে, ইনুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ প্রমাণে ২০ জন সাক্ষীর তালিকা দিয়েছে প্রসিকিউশন। এছাড়া নথি হিসেবে তিনটি অডিও ও ছয়টি ভিডিও দেওয়া হয়।

গত বছরের ২৬ আগস্ট ইনু গ্রেফতার হন। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ইনু। তবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ায় নিজ আসনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কাছে হেরে যান তিনি।

