সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা ঘটেছে/ ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) ভোরে এই হামলার খবর নিশ্চিত করেছে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী দুটি ড্রোন দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে। এর ফলে দূতাবাস ভবনে ‘সামান্য অগ্নিকাণ্ড ও সাধারণ ক্ষয়ক্ষতি’ হয়েছে।

হামলার পর সৌদি আরবে নিযুক্ত মার্কিন মিশন রিয়াদ, জেদ্দা ও দাহরানে অবস্থানরত তাদের কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে ওই অঞ্চলের যেকোনো সামরিক স্থাপনায় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত সীমিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, রিয়াদের দূতাবাসে হামলার জবাব শিগগিরই দেওয়া হবে। তবে ট্রাম্প মনে করেন, ইরানে স্থল অভিযান চালানোর প্রয়োজন হবে না। যদিও তিনি বলেছিলেন যে ইরানে মার্কিন স্থল বাহিনী মোতায়েনের সম্ভাবনায় তিনি ভীত নন।

সূত্র: আল-জাজিরা, বিবিসি

এসএএইচ

