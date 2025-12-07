আশুলিয়ায় শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি কারাগারে

আশুলিয়ায় শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি কারাগারে
ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় হওয়া মামলার প্রধান আসামি দেলোয়ার ভূঁইয়াকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রিমান্ড শুনানির সময় জবানবন্দি দিতে অস্বীকার করায় আদালত পুনরায় তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। রোববার (৭ ডিসেম্বর) চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এই আদেশ দেন।
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থী ও আইনজীবী জাহিদ জুবায়ের জাগো নিউজকে বলেন, প্রধান আসামির রিমান্ড শুনানিতে জবানবন্দি দেওয়ার কথা থাকলেও অভিযুক্ত জবানবন্দি দিতে অস্বীকৃতি জানালে আদালত আবার তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। উচ্চ আদালতের এক স্পষ্ট নির্দেশনায় রিমান্ড শুনানি ও জবানবন্দি গ্রহণের প্রক্রিয়া স্থগিত হয়েছে। তবে পরবর্তী শুনানির তারিখ এখনো নির্ধারিত হয়নি।
এর আগে মামলায় গ্রেফতার অন্য তিন অভিযুক্ত—গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাজুল ইসলাম তাজ, শ্রাবণ শাহা ও অন্তু দেওয়ানকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ঢাকার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগের আদালত তাজুল ও শ্রাবণকে তিন দিন করে এবং অন্তু দেওয়ানকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
পুলিশ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আশুলিয়া থানায় মামলা করলে পরদিনই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, চলতি বছরের গত ৭ এপ্রিল ভুক্তভোগীকে বনভোজনে নেওয়ার কথা বলে সাভারের ফুলেরটেক নামক জায়গায় নেওয়া হয়। সেখানকার একটি মেসে নিয়ে চেতনানাশক খাইয়ে ভুক্তভোগীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন অভিযুক্তরা। পরে অভিযুক্তরা ব্ল্যাকমেইল করে বিভিন্ন ধাপে ৯৬ হাজার টাকা আদায় করেন।
