  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিটির প্রথম সভায় ৪৮৯টি পদ সৃজনের সিদ্ধান্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিটির প্রথম সভায় ৪৮৯টি পদ সৃজনের সিদ্ধান্ত
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী গঠিত ‘পদ সৃজন’ কমিটির সভা/ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে নিয়োগের জন্য মোট ৪৮৯টি পদ সৃজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী গঠিত ‘পদ সৃজন’ কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যের সর্বসম্মতি মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কমিটির সভাপতি আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পদ সৃজন কমিটির মোট আটজন সদস্যের মধ্যে সাত সদস্য (অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বাদে) উপস্থিত ছিলেন। সভায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে নিয়োগের জন্য মোট ৪৮৯টি পদ সৃজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৪৮৯টি পদের মধ্যে কর্মকর্তা পদে ১০৭টি এবং সহায়ক কর্মচারী পদে ৩৮২টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১০৭টি কর্মকর্তা পদের মধ্যে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রশাসনিক পদ ১০৫, মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদ একটি এবং সিস্টেম অ্যানালিস্টের পদ একটিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা বিন্যাসে ‘পদ সৃজন’ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ১৭ ধারা অনুসারে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামকে সভাপতি করে গত ১ ডিসেম্বর এই কমিটি গঠন করা হয়।

আট সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যরা হলেন—আপিল বিভাগের বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহ, বিচারপতি মো. বজলুর রহমান, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল।

এফএইচ/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।