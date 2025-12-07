মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি শিশির মনিরের
সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও সুনামগঞ্জ-২ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী মোহাম্মদ শিশির মনির তার বিরুদ্ধে হওয়া মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মামলার বাদী ও সাক্ষীরা একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে ‘অতি উৎসাহী’ হয়ে অভিযোগ এনেছেন।
এর আগে একই দিন ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে আইনজীবী রিদওয়ান হোসেন রবিন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে শিশির মনির ও ‘ডিএসএন’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আদালত মামলা গ্রহণ করে গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) তদন্তের নির্দেশ দেন।
আরও পড়ুন
শিশির মনিরের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে ডিবি
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, একটি ভিডিওতে শিশির মনির ‘রোজা ও পূজাকে একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ’ হিসেবে উল্লেখ করেন। অভিযোগকারীর দাবি, এ বক্তব্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। মামলায় দণ্ডবিধির ২৯৮/৩৪ ধারা প্রযোজ্য ধারা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
মামলার কয়েক ঘণ্টা পর এক লিখিত বিবৃতিতে শিশির মনির অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন। বিবৃতিতে এই আইনজীবী বলেন, মামলার বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে যে, এটি রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এবং উপযুক্ত আদালতে যথাসময়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এমডিএএ/এমএমকে/এমএস