  2. আইন-আদালত

আদালত অবমাননা

সতর্ক করে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে অব্যাহতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সতর্ক করে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে অব্যাহতি
জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফজলুর রহমানসহ অন্যরা, ছবি: জাগো নিউজ

আদালত অবমাননার নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফজলুর রহমান। তাকে সতর্ক করে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

সোমবার( ৮ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আদালতে এদিন তার পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ও ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সজল ও মো. মাকসুদ উল্লাহ।

এর আগে শুনানিতে আইনজীবী ফজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে আমি কোনো বক্তব্য দিতে চাই না। তবে, আল্লাহর পরে আদালতকে সম্মান করি, আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাই। এরপর আদালতের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে আদালত অবমাননা অভিযোগ থেকে অব্যাহত দিয়ে আদেশ দেন। একই সঙ্গে আদালতের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকার জন্য বলা হয় তাকে।

এর আগে, প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি নিয়ে গত ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তলব করে শুনানি ও আদেশের এই দিন ঠিক করেন। ৮ ডিসেম্বর তাকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলেন আদালত।

এছাড়া ওইদিন আদালত অবমাননার অভিযোগে ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, নোটিশে তা জানতে চাওয়া হয়। সেদিন তাকে তলবও করা হয়।

এফএইচ/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।