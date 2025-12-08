ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লাহ তিন দিনের রিমান্ডে
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে শাহবাগ থানায় করা মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান এই আদেশ দেন।
আদালতে রিমান্ড আবেদনের পক্ষে যুক্তি দেন রাষ্ট্রপক্ষ। অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী জি এম কাউসার উল ইসলাম রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন।
তিনি আদালতকে বলেন, মামলার সঙ্গে লাভলু মোল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটি একটি মিথ্যা মামলা। তবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক তিন দিনের জন্য তাকে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।
গত ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের পর ওই রায়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেন লাভলু মোল্লাহ। ওই পোস্টকে কেন্দ্র করে পরে তার বাসার সামনে জড়ো হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। পরে তাকে আটক করে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করেন তারা।
এরপর ১৮ নভেম্বর সাড়ে পাঁচ মাস আগে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় মোট ৯ জনকে নামীয় এবং ৪০ থেকে ৫০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করে শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক কামাল উদ্দিন মিয়া সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করেন।
