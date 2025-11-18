ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
‘আই ডোন্ট কেয়ার’ লেখা ফটোকার্ড পোস্ট, ডেপুটি রেজিস্ট্রার আটক
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘আই ডোন্ট কেয়ার’ লেখা ফটোকার্ড পোস্ট করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার লাভলু মোল্লা শিশিরকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল শিক্ষার্থী ঢাবির রাসেল টাওয়ার থেকে তাকে আটক করে শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন।
এ বিষয়ে ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ ফেসবুকে লেখেন, লীগের দোসর ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার জঙ্গি লাভলুকে খুঁজে বের করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। মুজিবকোট পরিহিত শিক্ষক নামের কলঙ্ক জঙ্গিগুলোকেও শিগগির সাইজ করা হবে!
মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা ফেসবুকে লেখেন, লাভলুকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে এলাম। গণহত্যাকারী টিচারদের ব্যাপারেও আমাদের সেইম স্ট্যান্ডই থাকবে। উনাদের নিয়ে কেউ সুশীলতা করলে তাদেরও হিসাব নেওয়া হবে। এ জায়গায় কেউ তোষামোদি বা ক্ষমতার লোভে আসিনি আমরা, ২০০০ শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য ইনসাফ আনার শপথ নিয়ে আসছি। এখানে গাদ্দার ও গাদ্দারির কোনো স্থান নাই।
ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের লেখেন, ‘হাসিনার পক্ষে পোস্ট দেওয়া ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার কট। প্রত্যেকটা ইঁদুরকেই গর্ত থেকে টেনে বের করা হবে, ওয়েট।’
এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে (ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার) শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আগে থেকে নেওয়া ছিল। সমস্ত দায়িত্ব থেকে তাকে ওএসডি করা হয়েছিল আগেই। আমরা আবার বসে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবো।
ছাত্রজীবনে লাভলু মোল্লা শিশির মাস্টারদা সূর্য সেন হল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন।
