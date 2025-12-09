  2. আইন-আদালত

প্রকাশিত: ০৩:৩৬ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও বিএনপি নেতা মো. ফজলুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, গত ১৫ বছর দেখেছি আপনি কত অন্যায় আর অবিচারের শিকার, হঠাৎ কেন এমন ইউটার্ন?

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) আদালত অবমাননার দায় থেকে ফজলুর রহমানকে অব্যাহতি দেওয়ার আগে শুনানিতে ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারিক প্যানেল এমন মন্তব্য করেন। ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আদালতে এদিন আইনজীবী মো. ফজলুর রহমানের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন ও ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। এসময় ট্রাইব্যুনালে ফজলুর রহমানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল ও মো. মাকসুদ উল্লাহসহ বিএনপির আইনজীবীরা। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউসন পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম। এসময় ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অপর প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন শুনানির শুরুতে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ট্রাইব্যুনালের সামনে তুলে ধরা হয়। ফজলুর রহমানের আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল আসামির বক্তব্য তুলে ধরতে চান। তখন ট্রাইব্যুনাল ফজলুর রহমানের কাছ থেকে বক্তব্য শুনতে চান।

ট্রাইব্যুনাল বলেন, ফজলুর রহমানের কাছ থেকে শোনার দরকার আছে। যদি তিনি বলেন- এভাবে বলতে চাননি। তাহলে এক রকম। আর যদি বলেন- তিনি বলেছেন এবং আরও বলবেন, তাহলে আরেক ধরনের বিবেচনা।

এসময় ট্রাইব্যুনাল বলেন, ফজলুর রহমান আপনি কাইন্ডলি বলবেন, আপনি এই কথা বলেছেন কি না? তখন ফজলুর রহমান বলেন, মাই লর্ড, আমি এভাবে বলিনি।

এরপর আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, ট্রাইব্যুনালের ওপর ফজলুর রহমানের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ ধরনের মন্তব্যের জন্য তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চান। তিনি সত্যিই এ ঘটনার জন্য অনুতপ্ত।

তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, উনাকে (ফজলুর রহমান) তো আমরা চিনি। তিনি জ্যেষ্ঠ আইনজীবী। একজন মুক্তিযোদ্ধা। আপনাদের (মুক্তিযোদ্ধা) অবস্থান সুপিরিয়র। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে সহজে আনবেন না। জুডিসিয়ারিকে আপনারা গাইড করবেন।

ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, গত ১৫ বছর দেখেছি আপনি কত অন্যায় আর অবিচারের শিকার। হঠাৎ কেন এমন ইউটার্ন?

এসময় ফজলুর রহমান ট্রাইব্যুনালকে বলেন, ‘আল্লাহর পরে আপনাদের সম্মান। হয়তো আমার স্লিপ অব টাং হয়ে যেতে পারে। আমিও মানুষ। আমার জীবনে আর এরকম হয় নাই। আমি ক্ষমা চাই।’

পরে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেন, ফজলুর রহমান কোর্টকে ম্যালাইন করার জন্য এ রকমের কথা বলবেন, এটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন। জুডিসিয়ারি যদি ফাংশন না করে, তাহলে তো দেশ বর্বর হয়ে যাবে।

পরে ফজলুর রহমানের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল বলেন, অল দ্য বেস্ট। আরও অনেকদিন বেঁচে থাকেন।

