জুলাই সনদের কার্যকারিতা স্থগিতের নির্দেশনা চেয়ে রিট

প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হাইকোর্ট/ফাইল ছবি

জুলাই জাতীয় সনদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এটিকে অবৈধ, সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বেআইনি ঘোষণার নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদন করা হয়েছে। রিটে জুলাই জাতীয় সনদের কার্যকারিতা বন্ধের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ জনস্বার্থে বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট দায়ের করেন। রিটের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী ইউনুছ আলী নিজেই।

রিটে নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সংসদের স্পিকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।

