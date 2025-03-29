অসীম কুমার উকিলের ৬ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
সাবেক সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিলের নামে থাকা ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর এই আদেশ দেন।
অসীম কুমার উকিল নেত্রকোনা–৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, অসীম কুমার উকিল তার ব্যাংক হিসাবসমূহ থেকে অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর, হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এসব অর্থ বেহাত হয়ে গেলে পরে উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭–এর বিধি ১৮ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২–এর ধারা ১৪ অনুযায়ী হিসাবগুলোতে থাকা অর্থ উত্তোলন অবরুদ্ধ করা জরুরি।
এমডিএএ/এমএসএম