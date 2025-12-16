চানখাঁরপুলে ৬ হত্যা
সাবেক ডিএমপি কমিশনারসহ ৮ আসামির সর্বোচ্চ শাস্তি প্রার্থনা
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশনের যুক্তিতর্ক (আর্গুমেন্ট) উপস্থাপন শেষ হয়েছে। নির্মম এই হত্যা মামলার শুনানিতে সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আট আসামির মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন টিম। এছাড়া আসামিপক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ১৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এই আদেশে দেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
প্রসিকিউশনের পক্ষে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাক্ষীদের জবানবন্দি, ফরেনসিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে আদালতে যুক্তি তুলে ধরেন। প্রসিকিউশন মনে করে, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এ মামলার আসামিদের মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত।
এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী ও আসামি পক্ষের সাফাই সাক্ষী গ্রহণ শেষ হয়েছে। এরপর নিয়ম অনুযায়ী মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য ১৫ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলামসহ অন্যরা। এসময় আসামির আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।
গত ২৭ নভেম্বর মামলার আসামি ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ আটজনের বিরুদ্ধে মূল তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) মো. মনিরুল ইসলামের জেরা শেষ করেন স্টেট ডিফেন্স ও আসামিপক্ষের আইনজীবীরা।
এ মামলার গ্রেফতার চার আসামি হলেন শাহবাগ থানার সাবেক পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন মিয়া, মো. ইমাজ হোসেন ইমন ও মো. নাসিরুল ইসলাম।
পলাতক আসামিরা হলেন সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম ও রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুল। চলতি বছরের ১৪ জুলাই আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গুলি চালায় পুলিশ। এতে বহু হতাহতের ঘটনার পাশাপাশি শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিক নিহত হন। সেই ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলা হয়েছে।
