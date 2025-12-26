ওসমান হাদি হত্যা
ফয়সালকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে গ্রেফতার দুইজন কারাগারে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদকে সীমান্ত এলাকায় পালাতে সহায়তার অভিযোগে গ্রেফতার সিভিয়ন ডিউ (৩২) ও সঞ্জয় চিসিমকে (২২) রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুই দফায় মোট আটদিনের রিমান্ড শেষে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে রাখা আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে বিচারক রিপন হোসেন তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ১২ ডিসেম্বর পল্টনে হাদিকে গুলি করার পর এই দুই আসামি প্রধান অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগীদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার হতে সরাসরি সহায়তা করেছিলেন।
গত ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের কিছু পর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। তাকে মাথায় গুলি করার পর মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।
গত শনিবার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে লাখো মানুষের অংশগ্রহণে তার জানাজা হয়। এরপর তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ-সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিস্থলের পাশে দাফন করা হয়।
এ মামলায় এরই মধ্যে প্রধান আসামির বাবা, মা, স্ত্রী, শ্যালক ও বান্ধবী আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
