ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ ছাড়লেন সাইফুর রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. সাইফুর রহমান। অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি বরাবর পাঠিয়েছেন তিনি।

অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘জামায়াতে ইসলামী আমাকে চট্টগ্রাম-১ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। যথারীতি আমি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি।’

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন বলে জানান তিনি।

এর আগে ২২ ডিসেম্বর সকালে মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সোমাইয়া আক্তারের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন সাইফুর রহমান।

