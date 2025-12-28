  2. আইন-আদালত

আখতারের ক্ষোভ

ফ্যাসিবাদী সরকারের দেওয়া মামলার বোঝা এখনো বয়ে বেড়ানো দুঃখজনক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে দায়ের করা দুই মামলায় জামিন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার এই জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।

পরে তার আইনজীবী আবদুল্লাহ আল ফারুক জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আকতারের বিরুদ্ধে মোট ৬টি মামলা ছিল, যার মধ্যে কয়েকটিতে তিনি এরই মধ্যে খালাস পেয়েছেন এবং আজ (রোববার) শাহবাগ থানার দুটি মামলায় জামিন পেলেন।

আদালত প্রাঙ্গণে জামিন লাভের পর গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আখতার। তিনি বলেন, ‘মামলাগুলো বিগত সরকারের সময়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। যার মধ্যে একটি ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে আন্দোলন এবং অন্যটি বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে কর্মসূচি পালনের দায়ে।’

অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছর পার হয়ে গেলেও এই মামলাগুলো কেন নিষ্পত্তি বা প্রত্যাহার করা হয়নি তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে করা এসব মামলার বোঝা এখনো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।’

আইনজীবী আবদুল্লাহ আল ফারুক জানান, আজ জামিন পাওয়া দুটি মামলাসহ শাহবাগ থানায় দায়ের করা এসব রাজনৈতিক মামলা থেকে তার মক্কেলের স্থায়ী মুক্তি ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

