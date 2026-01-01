  2. আইন-আদালত

ফারইস্ট ইসলামী লাইফের সাবেক এমডি হেমায়েতকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত/ফাইল ছবি

ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হেমায়েত উল্লাহকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আলমগীর এই আদেশ দেন।

দুদকের পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আদালতে আসামিকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। আবেদনটি করা হয় দুদক ঢাকা জেলা কার্যালয়–১ এর মামলা নম্বর ৩৫ (গত ৩১ জুলাই ২০২৫) সংক্রান্ত বিষয়ে। এ মামলায় দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪০৯ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়, মামলার ১৫ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি মো. হেমায়েত উল্লাহ—ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক এমডি বর্তমানে শাহবাগ থানার একটি মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন। তিনি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে যোগসাজশে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোম্পানির নামে তোপখানা রোডে অবস্থিত ৩৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ জমি ও ভবন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন।

দুদকের আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আসামি অপরাধলব্ধ অর্থের অবৈধ উৎস, প্রকৃতি ও অবস্থান গোপন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, জমি বিক্রেতাসহ অন্যদের সঙ্গে যোগসাজশ করে কোম্পানির পরিচালক এম এ খালেক ওয়ান ব্যাংক পিএলসি, মতিঝিল শাখার মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আরও কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রহণ ও আত্মসাতের তথ্য উঠে এসেছে।

দুদকের ভাষ্য অনুযায়ী, মো. হেমায়েত উল্লাহ ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিজে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি অন্যদের অবৈধ সুবিধা প্রদান করেছেন এবং তিনি মামলার অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তিনি জামিনে মুক্ত হলে আলামত নষ্ট ও তদন্ত কাজে বাধা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এসব বিবেচনায় মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের আগ পর্যন্ত দুদকের মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করা হয়। আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে মো. হেমায়েত উল্লাহকে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন।

