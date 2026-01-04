  2. আইন-আদালত

শিক্ষানবিশ আইনজীবী গোলাম কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৮ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় শিক্ষানবিশ আইনজীবী গোলাম কিবরিয়াকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষানবিশ আইনজীবী গোলাম কিবরিয়াকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

‘সচেতন আইনজীবী সমাজ’—এর ব্যানারে শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা আইনজীবী সমিতি প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া আইনজীবীরা বলেন, একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও উদ্বেগজনক ঘটনা। এ ধরনের বর্বরতা আইনের শাসনের প্রতি চরম অবমাননা।

তারা আরও বলেন, দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করলে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ আরও বাড়বে। আমরা অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার চাই।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, নিরীহ মানুষের জীবন যেন আর এভাবে ঝরে না যায়, সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে আইনজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

উল্লেখ্য, রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রাইভেট কার চালানোর সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষানবিশ আইনজীবী গোলাম কিবরিয়াকে মারধর করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আইনজীবী সমাজ ধারাবাহিক কর্মসূচির ঘোষণা দিতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

এমডিএএ/এমএমকে

 

