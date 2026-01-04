প্রধান বিচারপতির সংবর্ধনায় মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণ

প্রধান বিচারপতির সংবর্ধনায় মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণ
নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ১ নম্বর এজলাস কক্ষে এ সংবর্ধনার আয়োজন করে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি।
অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ প্রধান বিচারপতিকে বরণ করে নিয়ে বলেন, ‘আজকের এ মহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদানকারী লাখো শহীদ, আহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা মা-বোনদের। যাদের অমর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা, একটি স্বাধীন মানচিত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনভাবে কথা বলা ও নিজের পরিচয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার।’
তিনি গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ‘বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি, জুলাই ২০২৪ সালের অকুতোভয় সন্তান শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ফাইয়াজসহ প্রায় দেড় হাজার শহীদ এবং ৩০ সহস্রাধিক আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী সংগ্রামী ছাত্র-জনতাকে। যাদের অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া রক্তের ডানায় ভর করে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম নতুন এক বাংলাদেশ। রাজপথে বুক পেতে দেওয়া এসব বীর সন্তানের রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে আজকের এ স্বপ্নের বাংলাদেশ।’
এফএইচ/একিউএফ/এমএস