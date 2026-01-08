জুলাই আন্দোলনে অপু হত্যা: সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শিমুল কারাগারে

জুলাই আন্দোলনে অপু হত্যা: সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শিমুল কারাগারে
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আশরাফুল আলম শিমুলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে রিয়াজ মোর্শেদ অপু হত্যা মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হলো।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার শিমুলের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী এস এম শরীফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে শাহবাগ থানা এলাকা থেকে আশরাফুল আলম শিমুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হুমায়ুন কবীর তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, জুলাই আন্দোলনের শেষদিন ৫ আগস্ট দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে যাত্রাবাড়ীর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান রিয়াজ মোর্শেদ অপু। এ ঘটনায় নিহতের খালা রুমা বেগম গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।
মামলাটির তদন্ত চলাকালে গত ২২ অক্টোবর তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ থেকে ১৬ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করেন।
