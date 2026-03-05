  2. রাজনীতি

মির্জা আব্বাসকে নিয়ে আপত্তিকর স্লোগান, দুঃখ প্রকাশ হাসনাতের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
মির্জা আব্বাসকে নিয়ে আপত্তিকর স্লোগান, দুঃখ প্রকাশ হাসনাতের
এক শিশুকে নিয়ে ভিডিও ধারন করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ

সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়- হাসনাত এক শিশুকে নিয়ে ভিডিও ধারন করেছেন। সেখানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসকে চাঁন্দাবাজ বলতে শোনা যায়। ভিডিওতে হাসনাতকে বলতে শোনা যায়- ‘মির্জা আব্বাস চাঁন্দাবাজ’। এরপর ওই শিশুটিও একই কথা বলতে থাকে। তবে ওই ভিডিওর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এনসিপির এ নেতা।  

বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।  

ফেসবুক পোস্টে হাসনাত আব্দুল্লাহ লেখেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে বিএনপির একজন সিনিয়র নেতাকে নিয়ে আমাকে আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখা যায়। ভিডিওটিতে একটি শিশুকেও কথা বলতে শোনা যায়, যা বিষয়টিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে।  

আরও পড়ুন
রিজওয়ানা-খলিলুরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচার দাবি জামায়াতের 
লুকানোর কিছু নেই, কোনো অনিয়ম করিনি: আসিফ মাহমুদ 

তিনি লেখেন, উল্লেখ্য ভিডিওটি নির্বাচনকালীন ধারণ করা হয়েছিল এবং এটি আমাদের একটি ক্লোজড গ্রুপে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে গতকাল এই ভিডিওটি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এনসিপির এ নেতা আরও লেখেন, ভিডিওটির জন্য আমি নিঃশর্ত আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এ কাজটি করা কোনোভাবেই উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক শালীনতা ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে- তা নিশ্চিত করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ফ্যাসিবাদ-উত্তর রাজনীতিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ, ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করার সংস্কৃতিকে আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। সুস্থ, সহনশীল ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক চর্চাই সবার প্রত্যাশা, যোগ করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ।

সবশেষ তিনি লেখেন, আমার কাজের জন্য আমি আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি।

এনএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।