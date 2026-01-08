  2. আইন-আদালত

প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার মামলায় আট আসামি রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার মামলায় আট আসামি রিমান্ডে
ফাইল ছবি

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় গ্রেফতার আটজনকে দুদিন করে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসান শাহাদাত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। রিমান্ডে নেওয়া আসামিরা হলেন- নাইম ইসলাম, সাইদুর রহমান, আবুল কাশেম, প্রান্ত সিকদার, রাজু আহম্মেদ, সাগর ইসলাম, জাহাঙ্গীর ও হাসান।

এ দিন আসামিদের আদালতে হাজির করে সাতদিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার পুলিশ পরিদর্শক আব্দুল হান্নান। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের দুদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে ২৪ ডিসেম্বর তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে কয়েকশ মানুষ কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে হামলা চালায় এবং ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। পরে হামলাকারীরা ফার্মগেটে গিয়ে ডেইলি স্টার ভবনে ভাঙচুর, লুটপাট ও আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনাও ঘটে।

এ ঘটনায় প্রথম আলোর হেড অব সিকিউরিটি মেজর (অব.) মো. সাজ্জাদুল কবির অজ্ঞাতনামা ৩৫০ থেকে ৪৫০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। পরে পত্রিকাটির হেড অব অপারেশন মিজানুর রহমানও তেজগাঁও থানায় পৃথক মামলা করেন।

দুটি মামলার এজাহারে বলা হয়, হামলাকারীরা হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এতে প্রথম আলোর আনুমানিক ৩২ কোটি টাকা এবং ডেইলি স্টারের প্রায় ৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের পাশাপাশি উভয় মামলায় দণ্ডবিধি, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিভিন্ন ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

এমডিএএ/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।