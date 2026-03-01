  2. আইন-আদালত

আসামি হিসেবে জিয়াউল আহসানের ‘সম্মান’ চাইলেন আইনজীবী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
আসামি হিসেবে জিয়াউল আহসানের ‘সম্মান’ চাইলেন আইনজীবী
মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান/ফাইল ছবি

গুম-খুনের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের রায় না হওয়া পর্যন্ত আসামি হিসেবে তাকে ‘যথাযথ সম্মান’ জানাতে বললেন তার বোন ও আইনজীবী নাজনীন নাহার। 

রোববার (১ মার্চ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনালে শুনানিকালে তিনি এ আর্জি জানান। প্যানেলের অন্য সদস্য ছিলেন বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এদিন বিচারকার্যের শুরুতে নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামকে অভিনন্দন জানান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা। এরপর নতুন চিফ প্রসিকিউটরের সামনে সাবেক চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামকে নিয়ে মন্তব্য করেন আইনজীবী নাজনীন নাহার।

নতুন চিফ প্রসিকিউটরকে অভিনন্দন জানিয়ে আইনজীবী নাজনীন নাহার বলেন, আগের শুনানিতে অনেক গালগল্প বলা হতো। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলা হতো, যা আদালতের সঙ্গে মানানসই নয়। এখানে একজন আসামি (জিয়াউল আহসান) রয়েছেন। রায় না হওয়া পর্যন্ত তাকে যেন যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়। আশা করি আদালত আসামির মর্যাদা রাখবেন।

চিফ প্রসিকিউটরের উদ্দেশে তিনি বলেন, এটি একটি আদালত। আমরা চাই আদালত তেমনই হোক যেমনটা আশা করি। কারণ, অতীতে তথা আগের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামের সময় যেসব কিছুর মুখোমুখি হয়েছি, সেসব যেন আর না হতে হয়।

এসময় চিফ প্রসিকিউট বলেন, প্রসিকিউটররা বিশেষ কোনো সুবিধা পান বলে আমি মনে করি না। অতএব আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে এমন কিছু হবে না।

মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় একমাত্র আসামি জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পর তৃতীয় দিনের মতো জেরার মুখোমুখি হয়েছেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) ইকবাল করিম ভূঁইয়া।

এফএইচ/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।