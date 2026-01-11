হিযবুত তাহরীরের তিন সদস্যের জামিন নামঞ্জুর, কারাগারে প্রেরণ
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের তিন সদস্যের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিথি এ আদেশ দেন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন- শাকিল আহাম্মদ, সাদ ইবনে মাহবুব ও কাওছার হোসেন।
আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, শনিবার আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কামরুল ইসলাম তাদের জেলহাজতে রাখার আবেদন করেন। অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে বলা হয়, গত ৯ জানুয়ারি রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ৭ নম্বর সেক্টরের একটি মসজিদের সামনে ব্যানার টানিয়ে ও মাইকের মাধ্যমে নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের মতাদর্শ প্রচার করছিলেন আসামিরা। খবর পেয়ে দুপুর পৌনে ২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজন পালিয়ে যান।
আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা নিজেদের হিযবুত তাহরীরের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেছেন। তারা বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও নাশকতা ঘটানো।
এছাড়া আসামিদের দেওয়া নাম ও ঠিকানা সঠিক নয় বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের জেলহাজতে রাখা প্রয়োজন বলে মত দেয় পুলিশ।
এমডিএএ/বিএ/জেআইএম