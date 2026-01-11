সাবেক মেয়র লিটনের ৪১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

সাবেক মেয়র লিটনের ৪১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে রাজশাহীর সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৪১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১১ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধান চলমান থাকায় সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন জানানো হয়। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।
সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পক্ষ থেকে দাখিল করা আবেদনে উল্লেখ করা হয়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন (পিতা—এ এইচ এম কামারুজ্জামান, মাতা—জাহানারা জামান), স্থায়ী ঠিকানা নূর মঞ্জিল, কাদিরগঞ্জ, বোয়ালিয়া থানা, রাজশাহী মহানগর এলাকায় বসবাসকারী। তার বিরুদ্ধে ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন, সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, খায়রুজ্জামান লিটন তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর, সম্পদ অর্জন এবং ভোগ-বিলাসে ব্যবহার করেছেন। এই কার্যক্রম মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২(শ) ধারার আওতাভুক্ত অপরাধ।
অনুসন্ধান কর্মকর্তা জানান, তদন্ত চলমান থাকায় অভিযুক্তরা যাতে ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তর বা পাচার করতে না পারেন, সে জন্য এসব হিসাব অবরুদ্ধ করা জরুরি হয়ে পড়ে।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫)-এর ১৪(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯-এর ২৯(২) ধারা অনুযায়ী এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার জন্য আদালতের অনুমতি চাওয়া হয়।
আবেদনটি দাখিল করেন সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।
এমডিএএ/বিএ