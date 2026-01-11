সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবের স্ত্রীর ১০ তলা ভবন জব্দ

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবের স্ত্রীর ১০ তলা ভবন জব্দ
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী একান্ত সচিব-২ গাজী হাফিজুর রহমান লিকুর স্ত্রী রহিমা আক্তারের নামে থাকা একটি ১০ তলা ভবন জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ থেকে গত বছরের ১৩ জানুয়ারি দায়ের করা মামলার (মামলা নম্বর ৪২) আসামি রহিমা আক্তার। মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধিত ২০১৯) অনুযায়ী অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ সংক্রান্ত।
তদন্তের অংশ হিসেবে গত বছরের ১৬ জুলাই আদালত রহিমা আক্তারের নামে থাকা একটি জমি জব্দের আদেশ দেন। পরবর্তীতে সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, জব্দকৃত জমির ওপর ‘গাজী ভবন’ নামে একটি ১০ তলা ভবন নির্মিত রয়েছে, যেখানে মোট ২৯টি ফ্ল্যাট আছে।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, কেরানীগঞ্জের মধ্যেরচর/বালুরচর এলাকায় মধু হাজী রিভারভিউ হাউজিং প্রকল্পের ০৭ নম্বর রোডে অবস্থিত ভবনটি বিভিন্ন দাগ ও খতিয়ানের আওতাভুক্ত জমির ওপর নির্মিত। ভবনটির আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৭ টাকা।
অনুসন্ধানকালে গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত রহিমা আক্তার ভবনটির মালিকানা হস্তান্তরের চেষ্টা করছিলেন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে জব্দকৃত জমির ওপর নির্মিত ভবনটিও জব্দ করা প্রয়োজন বলে আদালতকে অবহিত করে দুদক।
পরে আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রহিমা আক্তারের নামে থাকা জব্দকৃত জমির ওপর নির্মিত ১০ তলা ভবনের মালিকানা পরিবর্তন, হস্তান্তর, দলিল সম্পাদন বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ভবনটি জব্দের আদেশ দেন।
