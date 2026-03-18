স্ত্রী হারালেন জাগো নিউজের ডেপুটি এডিটর ড. হারুন রশীদ
জাগো নিউজের ডেপুটি এডিটর ড. হারুন রশীদের স্ত্রী নাজমুন নাহার খানম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) রাতে মারা যান তিনি। নাজমুন নাহার দীর্ঘদিন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। গত তিন বছর ধরে দুরারোগ্য ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে আসছিলেন তিনি। তিনি এক পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
ড. হারুন রশীদের স্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে জাগো নিউজ পরিবার। জাগো নিউজের সম্পাদক কে এম জিয়াউল হক মরহুমার আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
