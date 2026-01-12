চিফ প্রসিকিউটরকে ট্রাইব্যুনালের প্রশ্ন
নির্বাচন হলে কি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে
নির্বাচন হলে কি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে, চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে এমন প্রশ্ন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে ইন্টারনেট বন্ধ করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের শুনানিতে এমন প্রশ্ন করেন ট্রাইব্যুনাল।
এদিন মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আসামিদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ গঠনের আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী।
রোববার (১১ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এমন আর্জি জানান চিফ প্রসিকিউটর। প্যানেলের বাকি দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
প্রসিকিউশনের শুনানি শেষে আসামি পলকের পক্ষে আইনজীবী ব্যারিস্টার এম লিটন আহমেদ শুনানিতে বলেন, ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যে তার মক্কেলের সঙ্গে প্রিভিলেজড কমিউনিকেশনের (একান্ত সাক্ষাৎ) আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর আলোকে তারা কারাগারে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। কারা কর্তৃপক্ষ সাক্ষাতের সময় ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ নিয়ে যেতে দেননি। কিন্তু এ মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন উপস্থাপনের জন্য কিছু ভিডিও ও অডিও নিয়ে আসামির সঙ্গে তাদের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।
এ কারণে আগামী শুক্রবার তারা কারাগারে ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভসহ যেন ‘প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন’ করতে পারেন, সেই আবেদন করেন। ট্রাইব্যুনাল শুক্রবারের আগেই ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ নিয়ে কারাগারে সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেন। তখন জুনাইদ আহমেদের আইনজীবী শুক্রবার ‘প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন’ এবং পরের রোববার (১৮ জানুয়ারি) মামলায় তাদের শুনানির জন্য অনুরোধ করেন। এ সময় চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালকে বলেন, ‘ওনাদের (জুনাইদ আহমেদের আইনজীবী) উদ্দেশ্য আমরা বুঝি।
‘ওনারা খুব আশায় আছেন, ইলেকশন হলে বিচার-টিচার আর হবে না।’ এ সময় চিফ প্রসিকিউটরের উদ্দেশে বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, ‘ইলেকশন হলে কি আওয়ামী লীগ আসবে?’ জবাবে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আসামিদের মনোভাব তারা (প্রসিকিউশন) জানেন।
পরে আদালত চিফ প্রসিকিউটরকে এ ধরনের কথা না বলার জন্য বলেন। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর। এর পর আগামী বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবীদের শুনানির জন্য দিন নির্ধারণ করেন ট্রাইব্যুনাল।
এফএইচ/এমএমকে