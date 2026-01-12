  2. আইন-আদালত

পলকের প্রিজন ভ্যানে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের ডিম নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকার সিএমএম আদালত প্রাঙ্গণে জুনাইদ আহমেদ পলকের প্রিজন ভ্যান লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ/ছবি: সংগৃহীত

সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে বহনকারী প্রিজন ভ্যান লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালত প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। এসময় মঞ্চের নেতারা ‘লীগ ধর, জেলে ভর’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনকালে ঢাকার মধ্য বাড্ডায় দুর্জয় আহম্মেদ হত্যাচেষ্টা মামলায় আজ শুনানির জন্য পলককে আদালতে হাজির করা হয়। ঢাকা মহানগর হাকিম আরিফুর রহমান শুনানি শেষে তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। পরে সাবেক এই প্রতিমন্ত্রীকে আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়।

একই দিনে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জশিতা ইসলামের আদালতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার শুনানি হয়। শুনানি শেষে মঞ্চের নেতাকর্মীরা সিএমএম আদালতের সামনে অবস্থান নেন।

একপর্যায়ে তারা জানতে পারেন, পলককে আদালতে হাজির করা হয়েছে। দুপুর দেড়টার দিকে তাকে বহনকারী প্রিজন ভ্যান কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে হাজতখানা থেকে বের হয়ে সিএমএম আদালতের সামনে এলে তারা গাড়িটি লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

