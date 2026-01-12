বাড্ডা থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো পলককে

বাড্ডা থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো পলককে
রাজধানীর বাড্ডা থানা এলাকায় মো. দুর্জয় আহম্মেদ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) কারাগার থেকে তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করে পুলিশ। এসময় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন।
শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম আবেদন মঞ্জুর করে পলককে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। পরে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ২০ জুলাই কোটা আন্দোলনের একটি মিছিলে অংশ নিয়ে বাদী মো. দুর্জয় আহম্মেদ (২৮) বাড্ডা থানাধীন মধ্যবাড্ডার ইউলুপের নিচে পোস্ট অফিস গলির মুখে অবস্থান করছিলেন। এ সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনায় অনুসারীদের হাতে থাকা অবৈধ অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি গুলি করা হয়। এতে দুর্জয়ের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত পান। হামলাকারীরা তাকে মৃত ভেবে রাস্তায় ফেলে চলে যায়।
পথচারীদের সহায়তায় দুর্জয়কে প্রথমে এ এম জেড হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় গত বছরের ২০ নভেম্বর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন দুর্জয় আহম্মেদ।
এদিকে, একই দিনে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জশিতা ইসলামের আদালতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা আদালতের সামনে অবস্থান নেন।
একপর্যায়ে তারা জানতে পারেন, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে আদালতে হাজির করা হয়েছে। দুপুর দেড়টার দিকে পলককে বহনকারী একটি প্রিজনভ্যান কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে আদালতের হাজতখানা থেকে বের হয়ে সিএমএম আদালতের সামনে এলে বিক্ষোভকারীরা গাড়িটি লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করেন। এ সময় তারা ‘লীগ ধর, জেলে ভর’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
শুনানিকে ঘিরে আদালত প্রাঙ্গণে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এমডিএএ/এমএএইচ/এএসএম