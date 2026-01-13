আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ৩০ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় ৩০ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ ৩০ আসামির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে মামলায় যুক্তি-তর্ক (আর্গুমেন্ট) উপস্থাপন করা হবে।
মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) একটি আবেদন নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে। এর পর বুধবার মামলায় যুক্তি-তর্ক (আর্গুমেন্ট) উপস্থাপনের জন্যে দিন ঠিক করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন প্রসিকিউটর মো. ফারুক আহমেদ।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এই দিন ঠিক করেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
এর আগে ৭ আগস্ট মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে ২৭ আগস্ট সূচনা বক্তব্যের উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয়।
গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) রুহুল আমিনকে জেরা শেষ করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী।
এর আগে ৩০ ডিসেম্বর সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে জেরার জন্য ৬ জানুয়ারি ঠিক করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
ট্রাইব্যুনাল-২ এ তিন দিনের মতো জবানবন্দি দেন তদন্ত কর্মকর্তা। এ মামলায় বেরোবির সাবেক উপাচার্য (ভিসি) হাসিবুর রশীদসহ ৩০ জন আসামি। তিনি এ মামলার তদন্তের সময় জব্দ করা ভিডিওর বিষয়ে আদালতে তথ্য দেন।
ট্রাইব্যুনালে ওইদিন প্রসিকিউশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর আবদুস সোবহান তরফদার, সহিদুল ইসলাম সরদার ও শেখ মইনুল করিম। এর আগে ১৮ ডিসেম্বর তদন্ত কর্মকর্তার জবানবন্দি গ্রহণ শুরু হয়।
২৮ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দিনের জবানবন্দি গ্রহণ করেন আদালত। এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন এএসআই আমির হোসেন, বেরোবির সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান চৌধুরী, রাফিউল হাসান রাসেল ও আনোয়ার পারভেজ।
একই ট্রাইব্যুনালে রাজধানীর রামপুরায় কার্নিশে ঝুলে থাকা আমীর হোসেনকে গুলি করাসহ দুজনকে হত্যা মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণেরও কথা রয়েছে।
