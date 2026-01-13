সালমান শাহ হত্যা মামলার প্রতিবেদন ২২ ফেব্রুয়ারি

সালমান শাহ হত্যা মামলার প্রতিবেদন ২২ ফেব্রুয়ারি
চিত্রনায়ক সালমান শাহকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগে তার স্ত্রী সামীরা হকসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন নির্ধারিত ছিল। তবে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন জমা না দেওয়ায় বিচারক নতুন করে এই তারিখ নির্ধারণ করেন।
এর আগে, গত বছরের ২১ অক্টোবর রাজধানীর রমনা থানায় এ মামলা করেন সালমান শাহর মামা মোহাম্মদ আলমগীর। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন- সালমান শাহর স্ত্রী সামীরা হক, শিল্পপতি ও সাবেক চলচ্চিত্র প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুছি, অভিনেতা ডন, ডেবিট, জাভেদ, ফারুক, মে-ফেয়ার বিউটি সেন্টারের রুবি, আব্দুস ছাত্তার, সাজু এবং রেজভি আহমেদ ফরহাদ। এছাড়া মামলায় আরও কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমান শাহর মৃত্যুর পর রমনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়। পরে গত ২০ অক্টোবর ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক বাদীপক্ষের করা রিভিশন মঞ্জুর করে ঘটনাটিকে হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর পরদিন ২১ অক্টোবর সালমান শাহর মামা মোহাম্মদ আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা মামলা দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, মৃত্যুর দিন সালমান শাহ নিউ ইস্কাটনের বাসায় ছিলেন। পরে তাকে শয়নকক্ষে নিথর অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার গলায় দড়ির দাগ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, সালমান শাহর পিতা কমর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী মৃত্যুর আগে ছেলের মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ করে ১৯৯৭ সালে আদালতে আবেদন করেন এবং মামলাটি হত্যা হিসেবে গ্রহণ ও সিআইডির মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানান।
সালমান শাহর পিতার মৃত্যুর পর তার বোনের পক্ষে বর্তমানে মামলাটি পরিচালনা করছেন বাদী মোহাম্মদ আলমগীর। অভিযোগে বলা হয়েছে, নামীয় ও অজ্ঞাতপরিচয় আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সালমান শাহকে হত্যা করেছেন।
