সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিদের সম্পত্তি জব্দের আবেদন
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলায় তার সাবেক স্ত্রী সামিরা হকসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে শুনানি হয়েছে। শুনানি শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে বিচারকের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে মামলাটি।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগ, সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্র ও বাদীপক্ষের আইনজীবী সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
তবে তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করতে না পারায় এই বিষয়ে পরবর্তী তারিখ নির্ধারণে আদালত আদেশ সংরক্ষণ করেন।
শুনানিকালে বাদীপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ ফারুক আদালতের কাছে মামলার সব আসামির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জব্দের আবেদন করেন।
তিনি আদালতকে জানান, মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আসামিদের সম্পত্তি জব্দ করা জরুরি।
এদিকে রাষ্ট্রপক্ষ জানায়, তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় প্রয়োজন। আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে নতুন তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরবর্তী আদেশে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।
জানা গেছে, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের নিজ বাসায় মারা যান চিত্রনায়ক সালমান শাহ (চৌধুরী মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন)। দীর্ঘ ২৯ বছর পর গত বছরের ২১ অক্টোবর তার মা নীলা চৌধুরীর পক্ষে ভাই মোহাম্মদ আলমগীর কুমকুম রমনা থানায় নতুন করে হত্যা মামলা দায়ের করেন।
মামলায় সালমান শাহর সাবেক স্ত্রী সামিরা হক, অভিনেতা ডন হকসহ মোট ১১ জনকে আসামি করা হয়। অতীতে সিআইডি, বিচার বিভাগীয় তদন্ত, র্যাব ও পিবিআইয়ের একাধিক তদন্তে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও পরিবার বারবার নারাজি দিয়ে পুনঃতদন্তের দাবি জানিয়ে আসছে।
বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে। আদালতের পরবর্তী আদেশে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ এবং আসামিদের সম্পত্তি জব্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
এমডিএএ/এমআইএইচএস/এএসএম