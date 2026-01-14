সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের বিদেশি সম্পত্তি অবরুদ্ধের আদেশ
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকা স্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
গত ১১ অক্টোবর একই আদালত সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চট্টগ্রামে অবস্থিত ছয়টি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেন। পাশাপাশি সাইফুজ্জামান, তার স্ত্রী ও ভাই-বোনদের মালিকানাধীন চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান সেন্টারের মার্কেটের অংশবিশেষও জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুর্নীতির অভিযোগে চলমান অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে এসব সম্পত্তি জব্দ ও অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।
